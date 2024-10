Nel cuore di Soave rifanno la festa al Cioccolato: tutto il programma

Nel cuore di Soave rifanno la festa al Cioccolato: ecco tutto il programma.

Tutto pronto per “Cioccolato in Festa”: il goloso programma che dall’11 al 13 ottobre riempirà di infinita dolcezza il centro storico di Soave. Via Roma profumerà di cioccolato, accogliendo i visitatori con stand di maestri cioccolatai, eventi musicali e mostre d’arte. Ecco il programma completo.

Orari stand del cioccolato.

Venerdì 11 ottobre: 18:30 – 23:00

Sabato 12 ottobre: 9:30 – 23:00

Domenica 13 ottobre: 9:30 – 20:00

Sabato 12 e Domenica 13 ottobre.

In piazza Mercato dei Grani, lo stand della pro loco Soave aprirà alle 12. Vino Soave e risotto al Tastasal per tutti, sia a pranzo che a cena.

Eventi di sabato 12 ottobre.

Ore 17 Wannabe – Dj Set e Talent Under 14 con Dj Mec e Paolo Somaggio. Animazione e musica live in piazza Mercato dei Grani.

Ore 20:30 – Live Music con The Waves Duo, in piazza Mercato dei Grani.

Eventi di domenica 13 ottobre.

Ore 17:30 – Soave Fashion & Lifestyle. Sfilata della stilista Angelina Haole, con abiti da sposa e cerimonia, presentata da Paolo Somaggio. In piazza dell’Antenna.

Mostre d’arte.

“Lungo la terra è il cielo” – Opera di Maria Luisa Ruffo. Vernissage sabato 12 ottobre alle 18 nella chiesa dei Domenicani. Ingresso libero.

“Tracce d’artista” – Mostra di Laura Garbin e Chiara Mariotto. Esposizione nella Sala Civica, piazza dell’Antenna.

Orari: sabato 10-22, domenica 9 -19. Ingresso libero.

La manifestazione è organizzata dalla pro loco Soave in collaborazione con l’assessorato al Turismo del comune di Soave.