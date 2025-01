Cadono calcinacci da un cornicione sul plateatico, paura in centro a Verona

Paura in centro a Verona per la caduta di calcinacci da un cornicione: nessun ferito.

Paura nel pomeriggio di oggi, martedì 21 gennaio, per la caduta di calcinacci in centro a Verona. Poco dopo le 16 in via delle Fogge dal cornicione di un palazzo sono caduti dei frammenti proprio sui tavolini di un plateatico.

Immediato l’intervento della polizia locale che ha richiesto l’invio di una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza e l’intervento della proprietà del palazzo. Non ci sono feriti ma il passaggio pedonale al momento è interrotto.