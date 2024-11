Bus Atv, tornano le fermate davanti alla stazione: la mappa dei marciapiedi

Da lunedì 18 dicembre i bus Atv tornano a fermare in piazzale XXV Aprile, davanti alla stazione: la mappa dei marciapiedi.

A partire da lunedì 18 novembre sarà operativo il nuovo assetto dell’Autostazione di piazzale XXV Aprile, con la complessiva variazione dei percorsi di accesso/uscita degli autobus urbani, extraurbani e scolastici. Cambia anche la disposizione dei marciapiedi di arrivo/partenza delle linee del trasporto pubblico.

Il nuovo assetto, stabilito in vista dell’entrata in funzione della nuova filovia, comporta un sostanziale ripristino delle corsie e dei marciapiedi dell’Autostazione nella situazione precedente i lavori di realizzazione dei sottopassi, quindi con accesso/uscita degli autobus da via Città di Nimes o da Porta Nuova. Pertanto tutte le linee, sia in ingresso che in uscita da Verona, torneranno ad effettuare anche la fermata su piazzale XXV Aprile.

Gli utenti del servizio Atv lunedì dovranno anche prestare attenzione alle variazioni delle fermate delle linee urbane, extraurbane e scolastiche nella zona di corso Porta Nuova, via Valverde e piazza Cittadella, che si sono rese necessarie per consentire ai bus il corretto instradamento su piazzale XXV Aprile. Il nuovo assetto della rete non comporterà comunque modifiche agli orari degli autobus.

QUI la mappa che permette di individuare il corretto marciapiede da cui attendere il bus in Stazione, così come i nuovi percorsi dei mezzi pubblici nella zona del Centro Città interessata dalle variazioni.