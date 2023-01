Bulbo day: tulipani gratis a Verona.

Bulbo day, i bulbi di tulipano a Verona sono andati letteralmente a ruba, esaurendo le scorte in meno di 24 ore. Il Comune ne metterà a disposizione altri 4 mila divisi nei vari punti di ritiro. Un successo tanto sperato quanto inaspettato. Verona ha risposto rapidamente all’iniziativa “Bulbo day”, prenotando in meno di un giorno tutti i 12 mila bulbi di tulipano che verranno distribuiti gratuitamente nelle otto circoscrizioni sabato 14 gennaio.

Una vera e propria corsa al bulbo, che ha spinto l’assessore al Decentramento Federico Benini, promotore della giornata, ad ordinarne altri 4 mila da mettere a disposizione sabato nei vari punti di ritiro. Le prenotazioni infatti sono ufficialmente chiuse, non erano obbligatorie ma consigliate, quindi per chi non fosse riuscito a compilare in tempo il form sul sito del Comune, garantendosi i tre bulbi, potrà recarsi di persona nelle varie circoscrizioni.

La grande risposta dei cittadini ha dimostrato dunque quanto ci sia la voglia di connettersi sempre di più con le bellezze della natura. E il bulbo day sarà l’occasione per alimentare questo spirito, sia nei grandi che nei bambini, che insieme potranno piantare nei propri giardini o nei vasi i bulbi e aspettarne la sbocciatura a primavera prendendosi cura di loro giorno dopo giorno.

“L’iniziativa bulbo day, che ricordiamo essere relativa a quelle promosse nel 2022, sta andando veramente molto bene – ha sottolineato l’assessore Benini -. La ripeteremo ancora in altre occasioni ”.

Bulboday, ecco dove e quando.

Circoscrizione Prima, piazza Mura Gallieno 3 dalle 9.30 alle 12.30.