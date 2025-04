Borgo Trieste: la biblioteca ora è aperta anche in pausa pranzo

La biblioteca di Borgo Trieste estende l’orario: sarà aperta anche in pausa pranzo.

La biblioteca comunale di Borgo Trieste amplia l’orario per dare un’opportunità in più a chi ama leggere e studiare: sarà aperta anche in pausa pranzo.

Nuovi orari.

Martedì e mercoledì: apertura continuata dalle 9:00 alle 18:30, compresa quindi la pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:30.

Gli orari negli altri giorni restano invariati.

Lunedì: 14:30 – 18:30.

Giovedì e venerdì: 9:00 – 13:00 e 14:30 – 18:30.

Sabato: 9:00 – 13:00.

Un servizio richiesto.

L’ampliamento dell’orario nasce dalla crescente affluenza di utenti, soprattutto giovani studenti che scelgono le biblioteche per studiare in un ambiente tranquillo e accogliente.