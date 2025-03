Biblioteche di Verona, boom di iscritti e prestiti: nuove iniziative e orari ampliati

Un anno da record per le biblioteche di Verona: più iscritti, eventi e un nuovo servizio per i cittadini.

Le biblioteche civiche di Verona registrano numeri in crescita nel 2024, con un aumento importante degli utenti e delle attività. Dal 1° aprile, inoltre, la Biblioteca comunale di Borgo Venezia amplierà l’orario di apertura per offrire un servizio ancora più accessibile ai cittadini.

Nuovi orari per la Biblioteca di Borgo Venezia.

La biblioteca di Borgo Venezia, in via Della Torre, sarà aperta anche durante la pausa pranzo nelle giornate di martedì e mercoledì, dalle 13.00 alle 14.30, con orario continuato dalle 9.00 alle 18.30. Gli orari negli altri giorni rimarranno invariati: lunedì dalle 14.30 alle 18.30, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Più iscritti e più prestiti nel 2024.

Nel 2024, le biblioteche civiche di Verona hanno accolto 3.525 nuovi iscritti, con un incremento del 23,7% rispetto al 2023. Anche i prestiti sono aumentati, raggiungendo quota quasi 230.000, pari a un +17,3% rispetto all’anno precedente.

L’aumento degli utenti riguarda un pubblico di tutte le età, con una presenza significativa di giovani studenti che scelgono le biblioteche per studiare e approfondire le loro ricerche in un ambiente tranquillo e stimolante.

Un’offerta culturale in crescita.

Nel 2024 sono state organizzate quasi 1.000 attività culturali, con un aumento del 30% rispetto al 2023. Tra queste, mostre, incontri, eventi, rassegne cinematografiche, presentazioni di libri, convegni, gruppi di lettura, corsi, iniziative con le scuole e mercatini.

Sottolinea il Comune. “Le biblioteche civiche di Verona, oltre alla Biblioteca Civica di via Cappello, contano altri 12 punti lettura distribuiti nelle otto circoscrizioni, offrendo così un servizio sempre più capillare e accessibile”.

Il Patto per la Lettura e le collaborazioni con le librerie.

Dal 2022, il Comune ha dato un forte impulso alla promozione della lettura con la stipula del ‘Patto di Verona per la lettura’, rinnovato fino al 2026. Questo accordo ha permesso a Verona di ottenere il riconoscimento di “Città che legge” per il biennio 2022-2023 e ha favorito lo sviluppo di nuove progettualità per diffondere la cultura del libro.

Biblioteche come spazi culturali e sociali.

Le biblioteche di Verona non sono solo luoghi di studio e prestito libri, ma veri e propri spazi culturali aperti alla comunità. Attraverso il progetto “Spazi liberi”, si sono trasformate in punti di riferimento per la contaminazione culturale e il coinvolgimento delle scuole, con visite guidate e percorsi tematici dedicati agli studenti.

Il prestito interbibliotecario tra le biblioteche venete.

A novembre 2024, Verona ha aderito al progetto “Reti bibliotecarie venete a sistema”, che permette ai cittadini di accedere ai cataloghi di altre province senza costi aggiuntivi.

“Grazie a questa rete, i cittadini veronesi possono prendere in prestito libri e audiovisivi anche da altre biblioteche venete”, spiega il Comune. “Il sistema coinvolge 274 Comuni, 297 biblioteche e un bacino di oltre 2,5 milioni di persone, con un patrimonio di 5,7 milioni di volumi“.

Nei primi due mesi di attivazione, sono stati effettuati 82 prestiti in uscita dalla Biblioteca Civica e dal Centro Audiovisivi e 17 dalle biblioteche di quartiere verso altre biblioteche venete. I prestiti in entrata per gli utenti veronesi sono stati 73 per la Biblioteca Civica e il Centro Audiovisivi e 109 per le biblioteche di quartiere.