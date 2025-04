Tragedia sul lavoro a Trevenzuolo: incendio in una ditta, operaio muore intrappolato

Tragedia sul lavoro a Trevenzuolo: incendio in una ditta, operaio morto intrappolato.

Tragedia sul lavoro questa mattina alle 8: incendio in una ditta di via del Lavoro a Trevenzuolo, morto un operaio. Secondo le prime informazioni, ci sarebbe stato un improvviso incendio durante il quale una persona è rimasta intrappolata sotto un macchinario.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e liberare la vittima, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. È stato inoltre richiesto l’intervento di un elicottero per il soccorso. Si tratta della stessa ditta, la Anodall Extrusion, dove nell’ottobre del 2023 un operaio rimase gravemente ferito dopo essere stato folgorato dall’alta tensione.

Purtroppo, la persona coinvolta nell’incidente è deceduta. Sul posto personale Spisal. Le autorità competenti stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’evento e accertare eventuali responsabilità.

(notizia in aggiornamento)