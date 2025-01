Boom di truffe agli anziani, accordo tra Comune di Verona e prefettura

Accordo tra Comune di Verona e prefettura per contrastare le truffe ai danni di anziani, in aumento nell’ultimo anno.

Il prefetto Demetrio Martino e il sindaco di Verona Damiano Tommasi hanno sottoscritto oggi in prefettura il protocollo d’intesa “Attività di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani”.

Il Protocollo, che disciplina le modalità di svolgimento del progetto che il Comune di Verona ha realizzato per tutelare una fascia di popolazione più vulnerabile è maggiormente esposta al rischio di raggiri criminali e truffe, è finanziato dal ministero dell’Interno con una quota delle risorse del fondo unico di giustizia.

L’iniziativa – ha commentato il prefetto Martino – è destinata alla realizzazione di iniziative mirate a sensibilizzare, informare e proteggere gli anziani contro i rischi di frodi e raggiri in linea con la costante attività svolta dalle forze di polizia contro le truffe, comprese quelle, ancora più insidiose, che si realizzano attraverso i moderni sistemi multimediali.

Le attività predisposte dal Comune di Verona includono, tra l’altro, incontri in presenza nei luoghi di aggregazione quotidiana degli anziani, condotti da personale della polizia locale, con l’obiettivo di fornire adeguata informazione su come affrontare una possibile truffa o gestire una truffa già avvenuta e prestare supporto per i disagi di tipo psicologico che ne potrebbero derivare.

Nel 2024 il fenomeno delle truffe e frodi informatiche nel Comune di Verona in danno di persone sopra i 60 anni ha fatto registrare, rispetto all’anno precedente, un incremento del 16%.