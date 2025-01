Tragedia in montagna, precipita e muore 20enne: abitava a Verona

Precipita e muore in montagna Manfredi Antonio Tallarico, figlio dell’ex vice comandante dei carabinieri di Verona.

Tragico incidente in Abruzzo per un 20enne originario di Merano ma residente a Verona. La vittima è Manfredi Antonio Tallarico, morto dopo essere precipitato da una parete rocciosa. Era figlio dell’ex vice comandante provinciale dei carabinieri di Verona, Vincenzo Tallarico.

Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 gennaio, in località Fossa di Valleona a Roio, frazione de l’Aquila. Il 20enne, studente del secondo annio di odontoiatria a L’Aquila, si trovava in un zona particolarmente impervia quando per cause ancora da accertare è precipitato per circa 30 metri.

Sul posto sono accorsi i soccorritori con l’elicottero, ma quando gli operatori hanno individuato il corpo per il 20enne non c’era già più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta. Al vaglio dei carabinieri la ricostruzione della dinamica e di quanto avvenuto.