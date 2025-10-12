I Biscotti di Medici senza Frontiere nelle piazze di Verona

Sabato 18 e domenica 19 ottobre Medici Senza Frontiere sarà anche a Verona con la II edizione di “Biscotti Senza Frontiere”.

Sabato 18 e domenica 19 ottobre Medici Senza Frontiere sarà presente anche a Verona, e in oltre 150 piazze in tutte le regioni italiane, con la II edizione di “Biscotti Senza Frontiere”, l’iniziativa a sostegno del Fondo Emergenze dell’organizzazione che garantisce un intervento medico umanitario rapido e indipendente in contesti di emergenza, conflitto e calamità naturali.

A Verona, la campagna si svolgerà in zone diverse della città dove i volontari e le volontarie di MSF del gruppo cittadino distribuiranno una speciale scatola di biscotti in edizione limitata, che ritrae l’arrivo di aiuti umanitari via aerea e via terra in un campo tendato, lì dove andranno i fondi raccolti attraverso questa iniziativa.