L’associazione Comitato per il Verde, con il patrocinio della 1^ Circoscrizione del Comune di Verona, propone un ciclo di visite guidate al Parco delle Mura di sinistra Adige le domeniche di ottobre, visite alla scoperta del patrimonio storico, monumentale della cinta magistrale attorno ai quartieri di Veronetta e San Giovanni in Valle.

La seconda visita guidata su terrà domani, domenica 12 ottobre ,con partenza da Porta Vittoria alle ore 9.30. Il percorso “Verona Città Strategica: mura scaligere, veneziane e austriache”, porterà i visitatori a percorrere il vallo dei Bastioni Campo Marzo e Maddalene, fino alla Caserma di Santa Marta per finire con una visita alla Batteria di scarpa, inaugurata di recente.

Per partecipare non serve a prenotazione, basta presentarsi sul luogo del ritrovo. Viene chiesto un piccolo contributo di 5 euro come raccolta fondi per le attività dell’associazione.

Le visite, condotte da volontari dell’associazione Comitato per il verde, hanno un taglio storico e raccontano il parco delle mura e l’evoluzione della città da varie prospettive e da vari periodi storici.

L’associazione valorizza e promuove la Batteria di scarpa, rondella asburgica oggetto di un recente restauro e sede del Centro documentazione del parco delle mura; inoltre, dal 2008,valorizza e gestisce il parco ed il percorso pedonale del parco delle mura area collinare di San Zeno in Monte.