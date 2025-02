I bambini di Verona giocano “inOrto”, l’evento dedicato alla sana alimentazione

La sana alimentazione per i bambini di Verona si fa “inOrto”, l’evento della Fondazione Bonduelle.

Il Gioco di inOrto, l’evento dedicato alla sana alimentazione per i bambini di Verona, sarà sabato 22 febbraio al negozio di Città del Sole in via Carlo Cattaneo 8. Si tratta di una giornata dedicata ai bambini e alle loro famiglie in cui parlare di corretta alimentazione.

Il Gioco di inOrto è un’attività ludica avviata nel 2012 da Fondazione Louis Bonduelle per sensibilizzare i bambini sull’importanza del consumo di verdura– nel quadro di un’alimentazione sana ed equilibrata – attraverso attività mirate alla scoperta dell’importanza di non sprecare cibo e risorse.

In 13 anni, Il Gioco di inOrto ha già coinvolto oltre 4 mila bambini grazie alla forte e continua collaborazione con Città del Sole, che da anni ospita l’iniziativa nei suoi spazi. Questo sostegno continuo ha permesso di far avvicinare bambini di tutta Italia a temi fondamentali come la sostenibilità e l’alimentazione sana, rendendo Il Gioco di inOrto un’esperienza educativa capace di stimolare la riflessione mantenedo sempre un approccio coinvolgente e divertente.

Il Gioco di InOrto è un’attività itinerante che ha già fatto tappa in numerose città d’Italia e che, anche quest’anno, si propone di raggiungere sempre più bambini. Dopo Verona, il tour proseguirà con appuntamenti a Mantova (29 marzo), Reggio Emilia (5 aprile), Bergamo (17 maggio) e Lucca (14 giugno).

Passo dopo passo, attraverso la costruzione di un vero e proprio orto, si parlerà dell’importanza di integrare le verdure nella propria alimentazione quotidiana. Accanto alle attività di preparazione del terreno, semina, cura e raccolta delle piantine, i bambini divisi in squadre e guidati dagli animatori saranno coinvolti in giochi interattivi con lo scopo di valorizzare gli elementi considerati di scarto, insegnando così l’importanza delle proprie azioni in ambito alimentare.

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti i bambini (età consigliata dai 6 ai 12 anni), che saranno suddivisi in turni per assicurare l’ottimale svolgimento del gioco all’interno del negozio.

Fondazione Louis Bonduelle è da sempre impegnata nella promozione di un’alimentazione ricca di vegetali e nella lotta allo spreco alimentare. Il sostegno all’attività di sensibilizzazione per ridurre gli sprechi alimentari ha trovato una ulteriore concretizzazione con Riciblog, blog pensato per informare e incoraggiare gli utenti ad adottare semplici pratiche quotidiane che evitano lo spreco alimentare e favoriscono il riuso intelligente degli scarti.