“Salviamo i 1600 Beagle”: a Verona la manifestazione contro la vivisezione

Protesta animalista a Verona: il 1° marzo manifestazione contro la vivisezione: “Salviamo i 1600 Beagle”.

“Il tempo stringe e il destino di 1.600 cuccioli di Beagle è appeso a un filo” protestano gli animalisti che il 1° marzo faranno una manifestazione a Verona contro la vivisezione. Il Tar di Roma è chiamato a decidere se permettere o meno la ripresa degli esperimenti sugli animali nella struttura Aptuit di Verona, e i Centopercentoanimalisti incalzano: “Non possiamo restare in silenzio”.

“Parliamo di 1.600 vite innocenti, un numero che lascia sgomenti e che fa pensare a un utilizzo sistematico e brutale, dove i cuccioli vengono trattati come materiale usa e getta – rimarcano gli attivisti -. Non possiamo permettere che accada”.

Per questo, sabato 1 marzo i Centopercentoanimalisti scenderanno in piazza a Verona, in una grande manifestazione aperta a tutti, dalle Associazioni ai cittadini che vogliono far sentire la propria voce. Il corteo partirà alle ore 14 dal piazzale della stazione Porta Nuova, con un messaggio chiaro: “Stop alla sperimentazione sugli animali”.