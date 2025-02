Nuovo tentativo di occupare una casa a Verona, stavolta in zona Duomo

Nuovo tentativo di occupare una casa, stavolta vicino al Duomo di Verona, dopo quello della scorsa settimana in via Frattini.

Sarebbero gli stessi che qualche giorno fa tentarono di occupare un appartamento in via Frattini, approfittando dell’assenza della proprietaria, i due che hanno provato, due notti fa, a introdursi in una casa di via San Giusto, a due passi dal Duomo di Verona.

A segnalare l’intrusione alla Centrale operativa della Questura è stato un passante che, verso le tre e mezza della notte tra martedì e mercoledì, ha notato due cittadini stranieri entrare attraverso una finestra all’interno di un edificio a pochi passi dal Duomo.

Il tentativo di fuga.

Quando gli agenti delle Volanti, con l’ausilio dei vigili del fuoco, sono riusciti ad accedere all’interno dell’edificio, hanno intercettato i due cittadini stranieri che sin da subito si sono opposti ai poliziotti nel tentativo di sottrarsi al controllo. Uno di loro, un trentacinquenne algerino gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, ha anche tentato di scappare arrampicandosi su una grondaia ma è stato bloccato dagli operatori.

Accompagnati in Questura per i necessari accertamenti, il trentacinquenne ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, spintonando con forza gli operatori per sottrarsi alle procedure di identificazione. Nei suoi confronti è, pertanto, scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, mentre il diciottenne tunisino che era con lui è stato denunciato per il medesimo reato.

Appena dieci giorni fa, il cittadino algerino era stato denunciato dagli agenti delle Volanti per violazione di domicilio, tentato furto e porto abusivo di coltello. In quell’occasione, il trentacinquenne si era introdotto all’interno di un appartamento di via Frattini insieme ad altri tre nordafricani, approfittando dell’assenza della proprietaria. Ieri mattina, il giudice ha convalidato l’arresto del cittadino algerino e ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.