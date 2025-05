Ad Avesa torna la Festa della Comunità: il programma

Torna la Festa della Comunità ad Avesa.

In arrivo ad Avesa la 48ª edizione della Festa della Comunità, una tradizione che unisce e anima il quartiere portando allegria, convivialità e solidarietà. L’evento, patrocinato dalla Circoscrizione 2^ del Comune di Verona, è organizzato dalla parrocchia di San Martino vescovo, a cui andrà devoluto l’intero incasso, e si svolgerà in due fasi con un vasto programma di iniziative per grandi e piccini.

Dal 23 al 25 maggio.

Appuntamento con la gastronomia tradizionale sotto i volti dell’antico monastero che costeggia la chiesa parrocchiale, con ricette tradizionali come: risotto al tastasal, bigoli, polenta con il baccalà, luccio, pastissada e carne salà e le patatine “di Mauro: tornano gli strauben, le frittelle dolci tirolesi. Nel giardino di villa Cartolari verranno invece allestiti lo stand della pesca di beneficenza, lo stand con il gioco dei tappi e il bar. Tornano gli strauben, le frittelle dolci tirolesi che hanno riscosso un grande successo l’anno scorso.

Dal 29 maggio al 2 giugno.

Durante la pausa tra i due fine settimana si svolgeranno le fasi finali del torneo di calcetto dedicato alla memoria di Gianni Aprile. La Festa della Comunità riprenderà giovedì 29 maggio e si concluderà con la serata del 2 giugno, con un ricco programma di attività oltre che specialità culinarie. Per gli amanti della musica, spazio ai Dj set e alle proposte dal vivo con un’attenzione particolare ai gruppi emergenti del territorio. Un’area dedicata ai per i più piccoli sarà gestita dagli adolescenti tra i 13 e i 15 anni, protagonisti attivi della festa.

Mostre e iniziative culturali.

Dal 29 maggio si apriranno le mostre negli spazi del Circolo Noi, con due sale dedicate alla pittura di Paolo Lodi e di Sergio Perina e una sala riservata alla mostra “Vita di Maria nell’arte, dal ‘300 al ‘400” patrocinata dalla Seconda circoscrizione. Spazio anche alle istantanee del concorso fotografico “Avesa in movimento. Scopri la magia di Avesa attraverso il movimento”, con premiazione prevista nel pomeriggio di domenica primo giugno.

Spazio alle associazioni del territorio.

Dal 29 maggio al 2 giugno sono previste anche numerose iniziative di solidarietà nell’area verde di villa Cartolari, dove verranno allestiti lo stand del Centro Aiuto Vita con la tradizionale vendita delle torte e il mercatino dell’artigianato gestito dal Gruppo Missionario. Parteciperanno anche l’Associazione San Vincenzo, il Gruppo Alpini di Avesa e il Gruppo Avis. La Festa della Comunità non sarebbe possibile senza l’impegno di decine di volontari che con passione e dedizione contribuiscono ogni anno a rendere speciale questo evento.