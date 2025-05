Incidente lungo l’autostrada A22 del Brennero.

Un incidente si è registrato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 22 maggio, lungo l’autostrada A22 del Brennero. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente, avvenuto tra il casello di Nogarole Rocca e l’allacciamento con l’A4, avrebbe coinvolto un mezzo pesante.

Inevitabili i disagi per il traffico, con lunghe code, di alcuni chilometri, in direzione di Modena. Sul posto, per verificare quanto accaduto, la polizia stradale.