Allerta gialla per temporali in Veneto.

Ancora pioggia e temporali in Veneto, rimane lo stato di allerta. Le previsioni meteo indicano fino al primo mattino di venerdì frequenti precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale, più diffuse e consistenti sulle zone centro-settentrionali, sparse e intermittenti sulla pianura centro-meridionale. Possibili locali rovesci/temporali intensi; probabili locali massimi anche abbondanti specie tra Prealpi e Pedemontana nonché in occasione dei rovesci più intensi e ripetuti.

Alla luce delle previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica valido dalle 14 di oggi giovedì 22 maggio alle 8 di domani venerdì 23. E’ decretato lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica per temporali per i bacini: VENE-H (Piave Pedemontano), VENE-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone), VENE-C (Adige-Garda e Monti Lessini), VENE-D ( Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige), VENE-E (Basso Brenta -Bacchiglione), VENE-F (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna) e VENE-G (Livenza, Lemene e Tagliamento). È inoltre decretata la fase di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica per i bacini di Piave Pedemontano e di Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.