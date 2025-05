Le previsioni meteo per le prossime ore a Verona: prevista ancora pioggia, tempo instabile e temporali sparsi in città e provincia.

Una prima e intensa fase di maltempo ha interessato il territorio veronese nelle ultime ore, con un passaggio temporalesco che ha attraversato la provincia da sudovest a nordest, colpendo in particolare la fascia pedemontana e la bassa Lessinia.

Le precipitazioni sono state particolarmente abbondanti: in alcune località, come riportano gli esperti di meteo4verona, si sono registrate punte di oltre 100 mm/h. Tra i dati pluviometrici più rilevanti (in attesa di aggiornamenti a fine giornata) si segnalano:

San Giovanni Ilarione: 55,9 mm

Grezzana di Valpantena: 48,6 mm

Badia Calavena: 47,0 mm

Nelle prossime ore si prevede un’ulteriore fase di instabilità, soprattutto in montagna, dove continueranno le precipitazioni. In pianura, invece, sono attesi solo rovesci isolati e brevi.

Nonostante la possibilità di ampie schiarite, specie in pianura, il tempo rimarrà variabile per tutto il giorno. Le temperature massime non supereranno i 20-21°C, mentre le minime si stanno registrando in queste ore e si attestano intorno ai 13-15°C. Non si escludono ulteriori fenomeni piovosi sparsi, anche intensi ma distribuiti in modo disomogeneo sul territorio.