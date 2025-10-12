Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 13 a domenica 19 ottobre.

Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 13 ottobre e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:

via Ventiquattro Giugno, via Carnia, via Luigi Galvani, via Aeroporto Berardi, via Valpantena, via Jacopo Bonfadio. Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

Ufficio Mobile di Prossimità.

E’ in servizio al mattino nei mercati rionali e nelle principali piazze e aree verdi e di aggregazione dei quartieri e della città; nel periodo scolastico assicura inoltre la presenza in alcune scuole per l’entrata e l’uscita dei ragazzi.

Lunedì dalle 7.30 alle 10 l’Ump sarà al parco san Giacomo, e dalle 10.30 alle 13 parco Santa Teresa via Ongaro.

Martedì dalle 7.30 alle 13 l’Ump sarà al mercato di Borgo Venezia.

Mercoledì il servizio è sospeso per il passaggio del Giro del Veneto.

Giovedì dalle 7.30 alle 10 gli agenti saranno al mercato in via D. Mercante, quindi dalle 10.30 alle 13 al mercato in via Luigi Prina.

Venerdì dalle 7.30 alle 10 l’Ump sarà al mercato in Piazza Arditi, e dalle 10.30 alle 13 al mercato in piazza XVI Ottobre.

Sabato dalle 7.30 alle 15.30 l’Ump sarà al mercato dello Stadio, quindi dalle 15.30 alle 19 in Piazza Bra.

Domenica l’Ump sarà in piazza Bra dalle 13.30 alle 19.