Incendio all’alba in un appartamento di via Maddalena a Verona: vigili del fuoco sul posto, 14 famiglie evacuate.

Paura all’alba a Verona, appartamento in fiamme: 14 famiglie evacuate. Poco prima delle 5 della mattina di oggi, domenica 12 ottobre, 3 squadre di vigili del fuoco di Verona sono intervenute per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina di 7 piani a Verona in via Maddalena.

I 12 operatori dei vigili del fuoco si sono occupati dell’estinzione delle fiamme e dell’evacuazione delle persone residenti nel complesso che hanno atteso in strada la fine delle operazioni. L’appartamento è stato controllato per scongiurare la presenza di eventuali occupanti. Nessuna persona ha fortunatamente subito conseguenze.

Le operazioni sono terminate dopo 3 ore con la messa in sicurezza dell’appartamento risultato inagibile. Sul posto intervenuto anche personale sanitario del 118. A seguito dell’incendio e a titolo precauzionale due occupanti dello stabile sono stati assistiti dal personale sanitario e condotti al Pronto Soccorso. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.