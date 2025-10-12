Incidente in tangenziale a Verona, auto si ribalta e prende fuoco: feriti i tre giovani a bordo.

Grave incidente nella mattinata di oggi, domenica 12, in tangenziale: poco dopo le 6, tra la tangenziale sud e la strada regionale 62, una Citroën C4 con a bordo tre ragazzi si è ribaltata dopo aver perso il controllo, probabilmente a causa dell’eccessiva velocità, per poi incendiarsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il Suem 118 e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi e richiesto gli esami alcolemici per verificare le condizioni psicofisiche del conducente. I tre giovani sono stati trasportati al Polo Confortini: nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente, avvenuto nelle prime ore del mattino, non ha provocato disagi alla viabilità. La strada è rimasta chiusa fino alle 8 per consentire la rimozione dei detriti e le operazioni di pulizia.