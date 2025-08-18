Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 18 luglio a domenica 24 agosto.
Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 18 agosto e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:
- via Luigi Galvani
- via Aeroporto Angelo Berardi
- via Cà di Aprili
- via Belfiore
- via Quinzano
- via Fabbricato Scolastico
- Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.
Ufficio Mobile di Prossimità.
E’ in servizio al mattino nei mercati rionali e nelle principali piazze e aree verdi e di aggregazione dei quartieri e della città; nel periodo scolastico assicura inoltre la presenza in alcune scuole per l’entrata e l’uscita dei ragazzi.
L’ Ufficio mobile di Prossimità sarà presente in Veronetta, zona piazza Santa Toscana e Lungadige Porta Vittoria da lunedì a sabato nei seguenti orari: il mattino dalle ore 10 alle ore 13 – il pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 19.