Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 18 luglio a domenica 24 agosto.

Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 18 agosto e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:

via Luigi Galvani

via Aeroporto Angelo Berardi

via Cà di Aprili

via Belfiore

via Quinzano

via Fabbricato Scolastico

Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

Ufficio Mobile di Prossimità.

E’ in servizio al mattino nei mercati rionali e nelle principali piazze e aree verdi e di aggregazione dei quartieri e della città; nel periodo scolastico assicura inoltre la presenza in alcune scuole per l’entrata e l’uscita dei ragazzi.

L’ Ufficio mobile di Prossimità sarà presente in Veronetta, zona piazza Santa Toscana e Lungadige Porta Vittoria da lunedì a sabato nei seguenti orari: il mattino dalle ore 10 alle ore 13 – il pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 19.