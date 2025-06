Ripristinato a Veronetta il presidio della polizia locale, con la presenza di tre agenti dalle 10 alle 19 fino alla fine di agosto.

Un vero presidio per i cittadini di Veronetta, è questa la risposta che l’assessorato alla Sicurezza ha voluto dare con il ripristino dell’Ufficio Mobile di Prossimità della polizia locale che da oggi sarà presente con tre agenti in tutto il quartiere.

Da Porta Vescovo a Porta Vittoria passando da via San Nazaro, ai giardini della Provianda e alla zona universitaria, via XX Settembre con l’area chiusa al traffico: questi i percorsi della pattuglia che sarà presente dalle 10 alle 19. Attenzione particolare alla sicurezza urbana, al decoro, alla sicurezza stradale e al rispetto delle norme in materia di esercizi commerciali e attività ambulanti. Un presidio che il Comando di via del Pontiere manterrà fino a fine agosto, proprio per rispondere a un recente incontro tenutosi a palazzo Barbieri tra i residenti accompagnati dal consigliere Nicolò Zavarise a cui l’assessora Stefania Zivelonghi ha voluto prestare la massima attenzione.

L’area verrà vigilata anche con altre pattuglie della polizia amministrativa e dei vigili di Quartiere, affinché sia aumentato il presidio in divisa in una delle zone spesso segnalate per episodi di microcriminalità.

“Prosegue l’impegno dell’amministrazione per il quartiere di Veronetta – afferma l’assessora alla Sicurezza Stefani Zivelonghi -. Anche ascoltando le richieste dei cittadini incontrati con consigliere Zavarise pochi giorni fa abbiamo riproposto la scorsa settimana all’attenzione del Comitato le istanze dei residenti, peraltro già presenti al Prefetto, abbiamo convenuto con Amia interventi più intensi nell’area e disposto un presidio mobile di polizia locale. Ricordo anche il punto di ascolto in piazza Santa Toscana del Tavolo di Giustizia Riparativa per il quale il 27 giugno sarà l’ultimo di 5 appuntamenti”.