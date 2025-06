Un 24enne di Nogara, ai domiciliari per spaccio, sorpresa dai carabinieri mentre se ne va a spasso in bici: arrestato.

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 giugno, i carabinieri di Nogara hanno arrestato in flagranza di reato per evasione un 24enne, del luogo, che doveva essere ai domiciliari a seguito di condanna a 1 anno e 5 mesi per violazioni in materia di stupefacenti.

L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri fuori dall’abitazione senza giustificato motivo in sella a una bicicletta, mentre girava indisturbato per le vie del paese. Non è però passato inosservato ai militari che l’hanno immediatamente bloccato; informata la Procura della Repubblica di Verona, il 24enne è stato condotto presso le camere di sicurezza del Comando carabinieri di Villafranca di Verona in attesa di celebrazione di rito direttissimo.

Nella mattinata odierna il giovane è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Verona il quale ha convalidato l’arresto; successivamente è stato tradotto presso la casa crcondariale di Verona Montorio, in ottemperanza a provvedimento del magistrato di sorveglianza che, presso atto della violazione, ha revocato il beneficio dell’esecuzione della pena presso il domicilio.