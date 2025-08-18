Acque Veronesi al lavoro a Castel d’Azzano per un guasto: possibili disagi e interruzioni idriche.

Un guasto importante alla rete acquedottistica ha colpito la zona di Castel d’Azzano e aree limitrofe, causando possibili interruzioni prolungate nella fornitura d’acqua.

Acque Veronesi è al lavoro in Via Marconi per riparare il danno e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. I cittadini sono invitati a monitorare la situazione e a gestire con attenzione l’uso dell’acqua fino al completamento degli interventi.

L’informazione è stata divulgata attraverso il profilo Facebook del Comune di Castel d’Azzano.