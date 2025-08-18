Maxi controlli del carabinieri di Peschiera e Caprino nel weekend di Ferragosto nelle zone calde del lago di Garda.

Maxi controlli del carabinieri di Peschiera e Caprino nel weekend di Ferragosto, battute in particolare le zone calde del lago di Garda. Sono state controllate 505 persone e 274 mezzi, oltre a 30 esercizi pubblici e 15 persone sottoposte ad obblighi. Elevate 23 contravvenzioni al Codice della Strada, con 4 sequestri di veicoli e 2 patenti ritirate.

È stata garantita, quindi, la necessaria prevenzione ad alta visibilità agli esercenti ed alle strutture ricettive, ai fini del contrasto ai reati predatori in genere. Nel corso del servizio, inoltre, militari della Stazione di Peschiera del Garda hanno segnalato alla locale Prefettura tre persone quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto, all’esito di perquisizione personale, venivano trovate in possesso, complessivamente, di 11,2 grammi di marijuana e 4 grammi di hashish.

Nella mattinata del 15 agosto, inoltre, militari della Compagnia di Peschiera del Garda hanno svolto un servizio di ordine pubblico presso la Stazione Ferroviaria di Peschiera del Garda e lungo il litorale delle Spiagge Campanello e Pioppi: lo stesso si è svolto con regolarità, senza segnalare particolari criticità. Nel pomeriggio della giornata di Ferragosto, invece, nel territorio della Compagnia di Caprino Veronese è stato svolto un servizio di controllo straordinario del territorio, focalizzato sulla fascia orientale del lungolago veronese, che ha visto l’impiego di numerosi militari in un controllo capillare di uomini, mezzi ed esercizi commerciali.

Motociclisti multati sulla Caprino Spiazzi.

Nella serata di domenica 17 agosto massima attenzione è stata rivolta anche all’arteria stradale SP8, comunemente denominata “Caprino Spiazzi”, ricadente tra il comune di Caprino Veronese e Ferrara di Monte Baldo, particolarmente frequentata a livello turistico da motociclisti con ampio richiamo a livello nazionale e internazionale; qui, l’impegno della locale presidio dell’Arma ha permesso di far registrare un elevatissimo numero di controlli, nel corso dei quali venivano elevate 22 sanzioni al codice della strada, con il ritiro di una patente.