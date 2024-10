Assotir Veneto, incontro a Verona per riscrivere le regole del settore

Per Assotir Veneto incontro a Verona, al Consorzio Zai, sabato 19 ottobre con politici e stakeholder del settore.

Lotta all’intermediazione parassitaria, rafforzamento della legge sui tempi di pagamento, una nuova disciplina per ridurre i tempi di attesa al carico e allo scarico delle merci, ripristino dei costi minimi di sicurezza, creazione di aree di sosta attrezzate. Sono solo alcuni dei temi che Assotir Veneto affronterà nel corso di un incontro con politici e stakeholder del settore che si terrà sabato 19 ottobre alle ore 10:30, presso la Sala “Brunetto” del Consorzio Zai, in via Sommacampagna 61 a Verona.

“È fondamentale intervenire su tutti questi aspetti – commenta Antonio Colaianni, segretario regionale di Assotir Veneto – che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza di un settore che riveste un ruolo cruciale per l’economia del Paese. Senza contare che queste tematiche, a iniziare dai lunghissimi tempi che gli autisti devono aspettare fermi sulle piazzole dei magazzini per attendere il carico e lo scarico delle merci, influiscono direttamente sulla qualità di vita degli addetti del settore”.

Mancanza cronica di addetti ai lavori.

L’Associazione ricorda che – anche a causa delle condizioni di lavoro che devono sopportare gli

autotrasportatori – il settore sconta una mancanza ormai cronica di addetti. A livello nazionale si stima infatti sia necessario assumere circa 25mila autisti. Nel corso dell’incontro Assotir Veneto presenterà quindi le iniziative che sta promuovendo proprio per fronteggiare questa emergenza, come lo sviluppo di aree di sosta sicure e attrezzate, oltre alla costituzione di tavoli per la formazione di nuovi conducenti e della legalità.

L’evento sarà un’occasione unica per confrontarsi con le principali istituzioni e stakeholder del Veneto. Ai lavori parteciperanno tra gli altri gli europarlamentari Flavio Tosi, Daniele Polato e Paolo Borchia; il presidente del Consorzio Zai Matteo Gasparato; il comandante della polizia locale di Verona Luigi Altamura; il presidente di Its Academy Silvano Stellini. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia interverrà invece con un messaggio di saluto.