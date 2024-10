Arrivati i distributori di libri nelle scuole di Verona: dove sono e come funzionano

Attivato il primo dei 32 smart locker, i distributori di libri destinati alle scuole superiori di Verona e provincia.

Sono arrivati, come promesso, i primi distributori di libri nelle scuole di Verona. Il presidente della Provincia, Flavio Pasini, la consigliera provinciale con delega al Sistema Bibliotecario, Veronica Atitsogbe e l’assessora del Comune di Verona con delega alle biblioteche, Elisa La Paglia hanno inaugurato mercoledì 16 al Guglielmo Marconi di piazzale Guardini a Verona, il primo dei 32 smart locker “BiblioSmart” installati in altrettanti istituti superiori scaligeri.

Sono intervenute, inoltre, le dirigenti scolastiche Mariapaola Ceccato dello stesso Marconi, Irene Grossi del Ferraris-Fermi e Daniela Villa del Liceo artistico. Attraverso la tessera della biblioteca o il codice fiscale, studenti e studentesse, docenti e personale Ata, potranno ricevere direttamente libri e dvd del patrimonio del Sistema Bibliotecario veronese (oltre 500 mila volumi) in uno dei 24 vani dei nuovi distributori automatici presenti sul territorio.

Le strutture a tre colonne sono state collegate alla rete e posizionate in aree facilmente accessibili ai ragazzi e a chi lavora nelle scuole. Si potranno prenotare on-line uno o più libri che verranno recapitati, dal corriere incaricato del servizio, all’istituto indicato. Quando il volume sarà disponibile, all’utente arriverà una mail. Avvicinato il codice fiscale o la tessera della biblioteca al lettore ottico, si aprirà il cassetto contenente quanto prenotato. Uno degli scomparti di ciascun smart locker “BiblioSmart” è destinato alle restituzioni.

Nelle prossime settimane verranno attivati tutti gli smart locker già posizionati nelle sedi delle scuole. Per l’Anti di Villafranca si attenderà la conclusione dei lavori in corso per l’antisismica. Gli smart locker sono prodotti da Comperio, azienda di Stanghella (Padova) che si occupa di soluzioni integrate per reti di servizi culturali e ha in gestione la rete QuadriOpac tra Province e diversi Comuni dei territori di Verona, Padova e Vicenza.

Dove si trovano gli smart-locker.

Gli smart locker “BiblioSmart” si trovano negli istituti: Giuseppe Medici di Legnago, G.Silva – M.Ricci di Legnago, Liceo Giovanni Cotta di Legnago, Istituto di istruzione superiore Luciano dal Cero di San Bonifacio, Istituto di istruzione superiore “Leonardo Da Vinci” di Cerea, IIS Michele Sanmicheli di Verona, Istituto Pasoli di Verona, Liceo statale Galileo Galilei di Verona, Istituto di istruzione superiore Stefani Bentegodi di Buttapietra, IISS Copernico-Pasoli di Verona, IPSIA Giovanni Giorgi di Verona, Istituto tecnico statale Marco Polo di Verona, Istituto di istruzione superiore Carlo Anti di Villafranca;

Istituto tecnico industriale statale G. Marconi di Verona, Istituto tecnico statale Cangrande della Scala di Verona, Liceo artistico di Verona, Istituto di istruzione superiore E. Bolisani di Isola Scala, Istituto statale di istruzione superiore Calabrese-Levi di San Pietro in Cariano, Educandato statale agli Angeli di Verona, Istituto di istruzione superiore G. Ferraris – E. Fermi di Verona, Liceo classico statale Scipione Maffei di Verona, Istituto tecnico commerciale statale Lorgna-Pindemonte di Verona, Istituto professionale alberghiero Berti di Verona, Istituto tecnico economico statale Luigi Einaudi di Verona, Liceo scientifico statale A. Messedaglia di Verona, Liceo statale C. Montanari di Verona, Istituto di istruzione superiore Guarino Veronese di San Bonifacio, Istituto di istruzione superiore M. Minghetti di Legnago, Liceo scientifico statale E. Medi di Villafranca, Liceo statale G. Fracastoro di Verona, IPSAR L. Carnacina di Bardolino, IIS Marie Curie sia a Garda che a Bussolengo.