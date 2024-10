Prende 1 punto su 100 al test di infermieristica ma passa lo stesso

Ammesso con 1 punto su 100 al test di infermieristica: la carenza di infermieri apre le porte agli “ultimi”.

Ammesso con 1 punto su 100: la carenza di infermieri apre le porte agli “ultimi” e l’Università di Verona si trova ad affrontare una situazione inedita per il suo corso di laurea in Infermieristica. A causa della crescente carenza di infermieri, l’ateneo ha dovuto ammettere studenti con punteggi decisamente inferiori rispetto agli standard abituali, pur di garantire un numero sufficiente di iscritti. Persino candidati con risultati molto bassi – in un caso con un solo punto su cento – sono stati accettati al corso.

Vicenza, che ospita una sezione distaccata del corso di laurea in Infermieristica dell’Università di Verona, non è riuscito a coprire i 120 posti disponibili. Solo circa 80 studenti hanno scelto di iscriversi, lasciando un vuoto che rispecchia una problematica più ampia a livello nazionale: la carenza di personale sanitario qualificato.