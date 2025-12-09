Super lavoro della polizia locale di Verona nel weekend dell’Immacolata, tra incidenti, autisti ubriachi e multe per sosta vietata.

Weekend dell’Immacolata a Verona, attorno a 250 mila le presenze in città tra il 5 e l’8 dicembre. Parcheggi pieni già alle 11 e deviazioni sulle aree di sosta in fiera e alla Genovesa. Sanzionati 168 veicoli in divieto di sosta; 12 sono stati rimossi. Interventi anche su incidenti stradali. Un ciclista che si è scontrato con un’auto in via Cernisone è ricoverato in ospedale. Quattro conducenti trovati a guidare ubriachi: due con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite

E’ stato un lungo fine settimana dell’Immacolata ricco di presenza in città per i numerosi eventi natalizi, quello dal 5 al 8 dicembre. I visitatori che sono arrivati a Verona sono stati attorno a 250 mila. In viale Piave sabato hanno transitato 33.270 mezzi, 26.916 domenica e 21.492 lunedì. Da via Unità d’Italia sono entrati 14.208 veicoli sabato, 11.397 domenica e 9.384 lunedì. Complessivamente i veicoli giornalieri in entrata sono stati 221.070 sabato, 185.397 domenica e 152.122 lunedì, con numeri in forte aumento rispetto allo scorso anno.

Per tre giorni di fila i parcheggi del centro sono andati esauriti già dalle 11 e fino a sera. Nonostante le informazioni all’utenza già presenti sui pannelli a messaggio variabile in autostrada A4, in molti hanno cercato di arrivare in centro venendo poi deviati dagli agenti della polizia locale sui parcheggi scambiatori P3 in fiera e alla Genovesa a Verona Sud, che è gratuito, da cui partono le navette, servizio altrettanto gratuito, messo appositamente a disposizione per evitare congestioni di traffico. Sono stati sanzionati 168 veicoli in divieto di sosta; 12 sono stati rimossi.

Le pattuglie sono state impegnate anche sulla gestione della Marcia del Giocattolo e per il mercatino dell’antiquariato a San Zeno.

Al civico 9b di via Garibaldi gli agenti hanno fermato un motociclista che guidava ubriaco. E’ stato accompagnato al comando di via Del Pontiere per l’identificazione e denunciato oltre che per guida in stato di ebbrezza anche per furto, poiché il motoveicolo è risultato rubato.

Gli incidenti.

Sono stati numerosi anche gli interventi della polizia locale sugli incidenti. In via Cernisone scontro tra una Renault Clio e una bicicletta da corsa, il cui conducente è ricoverato in ospedale. In via Forte Tomba all’uscita della tangenziale un conducente che guidava con tasso alcolemico quattro volte il limite ha centrato un autocarro in transito. Anche lui è stato denunciato penalmente; previsti almeno due anni di sospensione della patente.

In via Spolverini un conducente su una Hyundai Atos che guidava con un tasso alcolemico di 2,20 grammi per litro di sangue ha danneggiato una autovettura Fiat Cinquecento in sosta. Era ubriaco anche il conducente di una Opel Vectra scontratasi con una Hyundai i10 all’incrocio tra viale dell’Industria e viale del Commercio. Sottoposto all’alcoltest è risultato inizialmente positivo con 1,42 grammi per litro di sangue e in seguito con 1,31 grammi per litro di sangue. Sprovvisto di patente di guida, è stato denunciato e sanzionato per 5.100 euro. Incidente con feriti anche in viale del Lavoro, tra una Fiat 500 e una Opel.