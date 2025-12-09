Lavori della filovia a Verona, da mercoledì via al cantiere in viale delle Nazioni. E partono anche le asfaltature in piazzale XXV Aprile.

Proseguono a Verona i lavori e si aprono nuovi cantieri per la filovia cittadina. Ecco i principali interventi in programma nei prossimi giorni.

Viale delle Nazioni lavorazioni notturne: nuove deviazioni e asfaltature definitive.

Settimana importante sul fronte della viabilità in viale delle Nazioni, dove tra mercoledì e giovedì prenderà il via una serie di interventi legati alla filovia destinati a incidere temporaneamente sulla circolazione, in uno dei punti più trafficati della zona sud di Verona. L’area, già messa sotto pressione dai cantieri, vivrà nelle prossime ore una riorganizzazione profonda, ma destinata a non peggiorare le condizioni del traffico rispetto a oggi.

Direzione nord (centro città).

Nella notte tra mercoledì e giovedì, dalle 21:00 alle 06:00, verrà chiusa la direzione nord (lato Adigeo). Durante la chiusura notturna, sarà interdetto il sottopasso in uscita dall’autostrada di Verona Sud (con deviazione su via Flavio Gioia) e l’imbocco dall’incrocio con viale del Commercio (con deviazione su quest’ultima), verso percorsi alternativi, in accordo con la polizia locale. La sospensione del traffico si rende necessaria per installare il nuovo palo a sbraccio che sorreggerà il semaforo di Largo Perlar e per allargare l’attuale cantiere centrale, spostando le recinzioni di cantiere verso destra. Giovedì mattina la circolazione verrà sarà ripristinata, garantendo due corsie di transito verso nord (direzione centro città) e la svolta a destra su via Copernico, riaperta e nuovamente utilizzabile.

Direzione sud (autostrada A4).

In continuità, dalle 06:00 di giovedì mattina, prenderanno avvio le fasi di asfaltatura definitiva dell’intera carreggiata sud, da Largo Perlar fino all’innesto del sottopasso A4. Durante i lavori vi saranno gli indispensabili restringimenti stradali, necessari per l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni, garantendo comunque sempre il passaggio veicolare. Salvo imprevisti, le operazioni saranno concluse entro il 19-20 dicembre.

Viale del Commercio e piazzale XXV Aprile: fresature completate, asfaltature al via.

Si lavora anche in viale del Commercio e all’imbocco di piazzale XXV Aprile. Nel dettaglio, nei giorni scorsi le squadre operative hanno fresato l’intera lunghezza di via del Commercio, dal tratto di via Ferrari fino a via dell’Industria, intervenendo sulle corsie destinate al futuro transito della filovia; le lavorazioni proseguono con regolarità.

La novità principale riguarda però piazzale XXV Aprile dove, da questa notte, partono le asfaltature nel tratto in ingresso provenendo da corso Porta Nuova. Considerando la delicatezza viabilistica della zona, le lavorazioni verranno eseguite per fasi, in tre notti e due giorni (fino a martedì della settimana prossima), per garantire il transito sia delle vetture private, sia del trasporto pubblico locale.