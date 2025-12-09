Con la realizzazione di due nuove rotatorie a Verona sud, cambia l’accesso alla città in una delle zone più critiche per il traffico.

Nuove rotatorie a Verona sud, cambia l’accesso alla città. Si è concluso dopo un anno di lavori il cantiere predisposto per risolvere un annoso problema di viabilità in una zona critica. E’ quanto è stato realizzato, al posto del semaforo, con le due nuove rotatorie, una all’incrocio tra via Forte Tomba, via Pasteur, via Golino, l’altra tra la statale 12 e lo svincolo di ingresso in tangenziale sud, in direzione Vicenza, inaugurate questa mattina dall’assessore alle Strade Federico Benini.

Entrambi gli interventi si configurano quali opere pubbliche di sostenibilità del Piano Urbanistico Attuativo avente come soggetto attuatore il Gruppo Tosano Supermercati.

Un progetto di cui si parla da diversi anni e che ha trovato concretizzazione, sgravando uno snodo particolarmente pressato dal traffico pesante in ingresso alla città e di collegamento con Ca’ di David, ma anche in relazione al raccordo con la tangenziale Sud.

Le due nuove rotatorie a Verona sud.

La nuova configurazione viabilistica ha portato alla realizzazione di una nuova rotatoria tra via Pasteur e via Golino (cosiddetta “rotatoria Nord”) al posto della pre-esistente intersezione semaforizzata; alla riqualificazione del tratto stradale a quattro corsie di via Forte Tomba lungo la SS 12, nel tratto compreso tra la suddetta rotatoria Nord e lo svincolo di ingresso/uscita 5 “Cadidavid” della tangenziale Sud, con eliminazione dei semafori pre-esistenti e la realizzazione di un cordolo invalicabile a centro carreggiata; alla riconfigurazione dell’intersezione tra la SS 12 e la corsia di uscita n. 4 “Borgo Roma” della tangenziale sud con provenienza da Brescia, consentendo l’immissione nel flusso di via Forte Tomba con la sola svolta a destra in direzione Cadidavid.

E poi anche alla realizzazione di una nuova rotatoria (cosiddetta “rotatoria Sud”) tra la SS 12 e lo svincolo di ingresso alla tangenziale Sud in direzione Vicenza, in luogo della precedente intersezione semaforizzata.

Benini: “Eliminati tutti i semafori”.

“Gli interventi realizzati – spiega l’assessore Federico Benini – hanno consentito l’eliminazione di tutti gli impianti semaforici presenti lungo l’asse stradale, assicurando un miglioramento del livello di servizio dell’intero snodo per i veicoli, riducendo i ritardi e fluidificando la circolazione, moderando le velocità e assicurando maggiori standard generali di sicurezza stradale. Grazie anche al PNRR è stato realizzato il marciapiede ciclopedonale tra via Golino e via Pasteur migliorando in modo significativo la qualità della vita non solo di uno svincolo ma di una parte di Verona Sud importante”.

“Il progetto stradale, che ha previsto anche il posizionamento di nuovi tombini – precisa il consigliere comune e presidente della Commissione consiliare 3^ Michele Bresaola – consentirà di diminuire il rischio dei cronici allagamenti che si verificavano, oltre ad aver messo in sicurezza due coppie di fermate dell’autobus, sul lato di via Forte Tomba e sul lato di via Golino. Infine la pista ciclabile interna al futuro supermercato si collegherà dal lato di Borgo Roma con la nuova ciclopedonale del Comune in corso di realizzazione in via Pasteur e via Golino e dal lato Ca’ di David con quella a carico del nuovo studentato che arriverà presso la Torre Biasi di via Forte Tomba”.

Presenti all’inaugurazione il presidente della Circoscrizione 5^ Raimondo Dilara, il funzionario comunale PUA Strade Nicola Zamperini e il presidente dei Supermercati Tosano Andrea Tosano.