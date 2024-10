L’Arena di Verona vola in Corea: a Seul la Turandot di Zeffirelli

La Fondazione Arena di Verona porta a Seul, in Corea del Sud, la Turandot con l’allestimento di Zeffirelli.

La Fondazione Arena di Verona vola in estremo oriente fino a Seul. Il celebre allestimento di Turandot di Giacomo Puccini, creato da Franco Zeffirelli appositamente per l’Arena, sarà rappresentato per otto serate a Seul, presso la Kspo Dome, il più grande palazzetto coperto della Corea del Sud.

I complessi tecnici, le scenografie e i costumi sono già giunti nella capitale sudcoreana, dove sono iniziate le prove per lo spettacolo, che andrà in scena dal 12 al 19 ottobre.