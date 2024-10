I luoghi più suggestivi dove ammirare il foliage a Verona e provincia

Ecco i luoghi perfetti per ammirare il foliage a Verona e provincia.

L’autunno è alle porte e con esso i meravigliosi colori che rendono i paesaggi delle autentiche opere d’arte. Se sei alla ricerca di luoghi a Verona e provincia dove poter scattare delle foto instagrammabili immerso nel foliage, ecco alcuni consigli.

Parco delle Cascate di Molina: tra colori e specchi d’acqua.

Uno dei luoghi più suggestivi in provincia di Verona è il Parco delle Cascate di Molina. Un itinerario che attraversa boschi e corsi d’acqua accompagna i visitatori in un luogo senza tempo. In autunno gli alberi tipici della Lessinia si tingono di caldi colori e regalano dei paesaggi unici. La presenza dei corsi d’acqua che generano le suggestive cascate enfatizza i colori dell’autunno, che si specchiano nelle loro acque movimentate.

Il parco si trova a Fumane ed offre diversi itinerari, adatti sia alle famiglie che agli esploratori più avventurieri. Per i temerari è possibile dondolarsi su un’imponente altalena, a picco sugli specchi d’acqua del parco. L’ingresso intero ha il costo di 8 euro.

Parco Giardino Sigurtà: immerso nel rosso degli aceri.

A Valeggio sul Mincio è racchiuso uno dei parchi più belli d’Europa, il Parco Sigurtà. Punteggiato da laghetti, aiuole fiorite e alberi secolari, ogni scorcio è suggestivo. Nel periodo autunnale è particolarmente affascinante per i colori caldi che lo avvolgono. Sono presenti, infatti, numerosi aceri giapponesi e altre specie quali il ginkgo bilboa, aster e canna indica, che in questo periodo si tingono di arancione e rosso. Sono presenti anche alcuni esemplari di tulipifera che mostrano soprattutto nelle giornate di sole tonalità brillanti di ambra e ocra.

Domenica 6 ottobre sarà dedicata ai più piccoli con la manifestazione “Giornata dei Bambini”, un’occasione per stare insieme a tutta la famiglia. Sono organizzate attività come truccabimbi, battesimo della sella su pony, giochi in legno e area con gonfiabili. L’evento è gratuito, previo acquisto del biglietto di entrata, che ha il costo di 18 euro per gli adulti e 10 euro per i ragazzi fino ai 14 anni.

I colori autunnali del Parco Giardino Sigurtà

San Giorgio di Valpolicella: un borgo tra i vigneti.

Uno dei borghi più belli che il territorio veronese può offrire. Non molto conosciuta, San Giorgio di Valpolicella è una frazione di Sant’Ambrogio di Valpolicella immersa nei vigneti. Qui è possibile visitare la Pieve romanica, in un borgo in pietra che nulla ha da invidiare ai suggestivi tipici paesini toscani.

Il pezzo forte è sicuramente la terrazza che affaccia sulla vallata circostante e sulle distese di vigneti a perdita d’occhio. In autunno gli alberi si tingono di arancio e diventa il luogo perfetto per ammirare il foliage.

Il luogo è raggiungibile da Sant’Ambrogio di Valpolicella. È consigliato lasciare l’auto nel parcheggio posto a circa 300 metri dall’ingresso del borgo, per godere appieno della passeggiata.

Giardino Giusti: foliage nel cuore di Verona.

Nel cuore di Verona sorge un polmone verde che regala un foliage da non perdere. Si tratta di Giardino Giusti, un parco formale con bossi, cipressi, fontane e grotte, voluto nel XVI secolo dalla famiglia Giusti. Il giardino di pianura, ripartito in nove quadrati, è diviso in stanze simmetriche, dominate da aiuole di bosso e statue mitologiche. L’asse principale è un suggestivo viale di cipressi che porta alla grotta e al mascherone, lasciando alla sua destra il labirinto e alla sua sinistra il parterre all’italiana e un giardino di agrumi.

In autunno è possibile ammirare le mura storiche, abbellite da statue e da distese verticali di edera che si tingono dei colori più caldi, dall’arancio al bordeaux.

L’ingresso costa 12 euro per gli adulti, 9 euro per i residenti di Verona.

La colorata edera di Giardino Giusti

Monte Baldo: una gita a Spiazzi o Pazzon.

I colori dell’autunno sono amplificati in montagna e ottobre è il periodo perfetto per una gita fuori porta ai piedi del Monte Baldo. I percorsi sono molti, basta parcheggiare l’auto in uno dei paesi che si trovano lungo la strada e lasciarsi ispirare dai paesaggi circostanti. Un’idea può essere quella di parcheggiare nella frazione di Spiazzi e raggiungere a piedi il Santuario di Madonna della Corona, che circondato dai colori autunnali è particolarmente suggestivo.

Un’altra idea può essere quella di partecipare alla Festa del Pero Trentosso che si svolge sabato 24 e domenica 25 ottobre a Pazzon di Caprino Veronese. Dopo una passeggiata tra i colori autunnali si può fare tappa ai banchetti di prodotti tipici che animano le vie del borgo.