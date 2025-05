L’Arena di Verona si tinge di verde: energia pulita all’Opera Festival

Lirica ambientale: l’Arena di Verona diventa simbolo di energia pulita con Agsm Aim.

L’Arena di Verona si illumina di verde: al via la partnership tra Agsm Aim e l’Opera Festival all’insegna della sostenibilità. Dal 5 giugno, Giornata mondiale dell’Ambiente, l’Arena di Verona brillerà in verde per celebrare l’energia pulita. Il celebre anfiteatro veronese, simbolo della lirica a cielo aperto, utilizzerà infatti per tutta l’estate esclusivamente energia elettrica certificata da fonti rinnovabili, grazie alla nuova collaborazione tra Fondazione Arena e Agsm Aim.

La multiutility veneta diventa ufficialmente green energy partner dell’Arena Opera Festival 2025. L’illuminazione verde prevista per la serata del 5 giugno, dalle 21.30, sarà il segnale visibile di un impegno concreto: l’utilizzo di energia sostenibile consentirà un risparmio stimato di 800 tonnellate di CO₂ rispetto alle emissioni abituali di un evento delle stesse dimensioni.

Vantaggi per i clienti.

La sinergia tra le due realtà veronesi non si ferma all’anfiteatro, ma coinvolgerà direttamente anche i cittadini. I clienti di Agsm Aim riceveranno con la bolletta un QR code per ascoltare una playlist esclusiva: i brani più celebri delle opere in programma, eseguiti dall’Orchestra e dal Coro della Fondazione Arena. Inoltre, saranno previsti sconti speciali per l’acquisto dei biglietti del Festival.