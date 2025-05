La battaglia contro il Papillomavirus: farmacie di Verona in prima linea per la prevenzione.

Papillomavirus, Airc e Federfarma unite nella prevenzione: farmacie di Verona in prima linea per informare e proteggere. Una nuova alleanza rafforza la battaglia contro il cancro, puntando sull’informazione e sulla prevenzione. Al centro della nuova campagna sanitaria “Papillomavirus e tumori: prevenzione e diagnosi per uomini e donne“, il virus Hpv e i rischi oncologici associati.

L’iniziativa, parte del progetto congiunto “Insieme per la prevenzione”, prevede la distribuzione nelle farmacie di depliant informativi che spiegano i fattori di rischio, l’importanza della vaccinazione anti-Hpv e le principali tappe di controllo da seguire durante la vita.

“Per quanto riguarda il papilloma virus c’è ancora tanto lavoro da fare – sottolinea Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona –. È una patologia potenzialmente letale, spesso sottovalutata”.

Anche Gianmarco Padovani, vicepresidente di Federfarma Verona, evidenzia il ruolo chiave del farmacista: “Le farmacie non si limitano a distribuire informazioni, ma partecipano attivamente anche a screening, raccolta dati e, quando possibile, alla somministrazione di vaccini“.