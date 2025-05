Attenzione in A4: uscita Peschiera off limits, ecco quando

Disagi per i viaggiatori sull’A4: lo svincolo di Peschiera chiuso nella notte.

Lavori notturni sull’A4: chiuso temporaneamente lo svincolo di Peschiera per chi proviene da Milano, disagi in vista per chi viaggia sull’autostrada. Coinvolta è l’A4 in direzione Milano-Verona: nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 maggio è prevista la chiusura dello svincolo di uscita per Peschiera del Garda. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 22.00 fino alle 6.00 del mattino successivo.

La limitazione serve per interventi di manutenzione programmata sulla rete autostradale. I veicoli provenienti da Milano e diretti a Peschiera dovranno quindi adottare percorsi alternativi, con deviazioni consigliate verso gli svincoli più vicini.