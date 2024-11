L’Arena di Verona è già pronta per i Music Awards 2025.

L’Arena di Verona è già in fermento per i Music Awards uno degli eventi più attesi della musica italiana, in programma per il 12 e 13 settembre 2025. Durante queste due date, il pubblico assisterà a esibizioni speciali che vedranno salire sul palco i protagonisti più amati della scena musicale del nostro Paese.

I Music Awards, giunti alla loro diciannovesima edizione, vedranno scenari di premiazione, con riconoscimenti per gli artisti che hanno raggiunto traguardi significativi nell’ultimo anno. L’appuntamento promette emozioni, grazie a un programma ricco di performance uniche e sorprese.

I biglietti per partecipare all’evento sono già in vendita su TicketOne.it.