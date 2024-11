Ecco la nuova squadra di Trail Running veronese per correre nella natura.

Ecco la nuova squadra di Trail Running a Verona è “My Pace Running Team”, un gruppo che punta a far conoscere sempre di più questa disciplina. Uno sport che porta i suoi appassionati a correre immersi nella natura, in contesti di montagna, collina e strade sterrate.

Una squadra in crescita.

Fondata sette mesi fa, la squadra è guidata dal presidente Michele Zanella, con un team direttivo composto da Riccardo Desto, Luca Lonardi, Claudio Pasquali e Luca Angelico. Il quartier generale è il negozio Godi Sport a San Martino Buon Albergo, dove il team prepara la stagione 2025. L’iscrizione alla squadra è aperta a uomini e donne, e le atlete tesserate sono in crescita.

Uno sport a 360 gradi.

Il Trail Running non è solo corsa: richiede resistenza fisica, preparazione mentale e un’attrezzatura specifica, dalle scarpe ammortizzate ai bastoni per la corsa in pendenza. Il team offre ai suoi membri consigli su allenamenti, attrezzature e alimentazione, per gare brevi di 15 km fino a Trail estremi da oltre 360 km.

Eventi e Gare del 2025.

Tra gli eventi più importanti del prossimo anno, il My Pace Running Team parteciperà a gare di grande rilevanza come la TransGranCanaria in Spagna e la Marathon Des Sables in Marocco, oltre alla Malcesine Baldo Trail, al Garda Trentino Trail a maggio, e alla Lessinia Legend Run a settembre.

Allenamenti di gruppo per scoprire il territorio.

A partire dal 2025, il team organizzerà allenamenti settimanali in zone caratteristiche del territorio veronese, come le Torricelle, la Valpolicella e la Lessinia, dove i partecipanti potranno provare percorsi panoramici e impegnativi.

Il My Pace Running Team si propone come una nuova realtà per tutti gli amanti del Trail Running, che vogliano mettersi alla prova nella natura e spingersi oltre i propri limiti, sia nelle gare locali che in eventi internazionali.