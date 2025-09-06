Nell’82esimo anniversario della battaglia delle Poste Verona ricorda quello che fu l’inizio della Resistenza in città.

La battaglia delle Poste rappresentò per Verona, all’indomani dell’armistizio di Cassibile dell’8 settembre, la prima prova di quella Resistenza che valse alla città il riconoscimento, nel settembre del 1991, della medaglia d’oro al valor militare.

Sono passati 82 anni da quel 9 settembre del 1943, ricordato dalla storia come l’anniversario delle Battaglie in difesa del Palazzo delle Poste e della difesa della Caserma Campofiore da parte dell’8° Reggimento Artiglieria (Pasubio).

Martedì 9 settembre, a partire dalle 18, si terrà la cerimonia per rinnovare la memoria delle storiche imprese. Il raduno dei partecipanti è previsto in piazza Viviani, dove il sindaco Damiano Tommasi, dopo i saluti, deporrà una corona di alloro. Seguirà l’intervento dall’oratore ufficiale professore Giovanni Corcioni. Presente anche l’assessore alla Memoria storica Jacopo Buffolo.

L’ex caserma Campofiore.

La cerimonia proseguirà, intorno alle 19, alla ex Caserma Campofiore, ingresso davanti al Polo Zanotto, con il ritrovo al cippo commemorativo, per la deposizione di una corona ai Caduti dell’8° Reggimento Divisione Pasubio.

In occasione dell’anniversario, alle 16, nella sala Ruffo del Museo di Storia Naturale, in lungadige Porta Vittoria 8, si terrà l’evento “In ascolto di una scelta. Le lettere alla moglie Annunziata 81943-1944) di Luciano Ligabò”. Un focus speciale dedicato alla memoria di Ligabò, farmacista e direttore del Museo di Storia Naturale di Verona 81940-1944) morto partigiano a Selva di Trissino il 9 settembre 1944.

L’evento prevede, a partire dalle ore 16, l’intervento del presidente IVRR – Istituto Veronese Resistenza ed Età contemporanea Federico Melotto e dell’assessore alla Memoria storica Jacopo Buffolo. Seguiranno le letture a cura di Maddalena Cavalleri e Lorenzo Gobbi, su sottofondo musicale eseguito da Gianmaria Rizzardi.

Servizio di bus-navetta.

Alle ore 17.30, davanti al parcheggio del Polo Zanotto (dove si potrà lasciare l’auto gratuitamente), sarà disponibile un servizio di bus-navetta per piazza Viviani. E’ prevista anche una tappa intermedia al Museo di Storia Naturale, per quanti avranno preso parte all’evento dedicato a Ligabò. Il servizio è garantito anche per il ritorno.