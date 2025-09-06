Violenta tempesta di vento sul lago di Garda nella giornata di venerdì, con onde alte un metro e mezzo: 15 persone soccorse.

Un’improvvisa e violenta tempesta di vento da nord ha messo in ginocchio il lago di Garda nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 settembre, costringendo Guardia costiera, vigili del fuoco e polizia di Stato a una lunga serie di interventi di soccorso. Raffiche fino a 45 nodi e onde oltre un metro e mezzo hanno attraversato il bacino da Riva fino a Desenzano e Peschiera, colpendo numerosi diportisti.

In totale sono state 15 le persone assistite. A Limone una barca a vela ha perso l’albero, lasciando quattro velisti in balia delle onde: recuperati dai vigili del fuoco di Riva, sono stati portati in salvo a Campione. Poco dopo, a Torri del Benaco, un diportista non riusciva a lasciare la propria imbarcazione a causa del mare grosso: recuperato dall’unità navale dei vigili del fuoco di Bardolino, è stato sbarcato in sicurezza.

Il maltempo ha colpito duramente anche il golfo di Manerba, dove la Guardia costiera è intervenuta in tre distinti episodi: prima per soccorrere due turiste austriache intrappolate dalle onde sull’Isola dei Conigli, poi per assistere quattro diportisti a bordo di due unità bloccate dal vento. In serata, a Sirmione, la Polizia di stato ha aiutato tre turisti olandesi che stavano imbarcando acqua.

Sospesi i collegamenti Navigarda.

La gravità della situazione ha indotto Navigarda a sospendere i collegamenti di linea, mentre la cabina di regia della Guardia Costiera di Salò ha garantito il coordinamento di tutte le operazioni grazie al protocollo di intesa attivo dal 2017 tra Prefetture, vigili del fuoco, Guardia costiera e autorità locali.

Il sistema di sicurezza lacustre, sostenuto anche dalla Comunità del Garda e dalle Regioni, può oggi contare su 10 unità navali e 40 militari distribuiti nei quattro uffici di Salò, Desenzano, Torbole e Lazise, rinforzati in estate con personale aggiuntivo. Solo dall’inizio del 2025 si contano già 130 interventi di soccorso e 252 persone assistite.