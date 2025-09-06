Dal 12 settembre l’iniziativa “8 passi con Dante-Inferno”, ciclo di otto incontri con la Divina Commedia nei quartieri di Verona.

Un viaggio nei quartieri di Verona alla scoperta della Divina Commedia, per rendere Dante accessibile a tutte e a tutti. E’ l’obiettivo della nuova iniziativa “8 passi con Dante – Inferno”, un ciclo di otto appuntamenti, che prenderà avvio dal 12 settembre, dedicati alla prima cantica della Divina Commedia. Un’idea proposta dall’assessorato al Decentramento in collaborazione con Aribandus Cooperativa Sociale e tutte le Circoscrizioni, in programma tutti i venerdì, dalle ore 18, fino al 31 ottobre.

Protagonisti delle serate saranno il dantista veronese Mirco Cittadini, che guiderà il pubblico alla scoperta dei canti e la lettrice Sandra Ceriani, che darà voce ai versi immortali di Dante Alighieri.

“Ogni incontro darà l’opportunità al pubblico di scoprire uno dei canti dell’Inferno, otto per la precisione – sottolinea l’assessore al Decentramento Fedrico Benini –. Una nuova proposta realizzata su tutto il territorio cittadino, che darà la possibilità, vicino a casa, di approfondire la conoscenza di una delle figure più importanti della letteratura mondiale, che ha avuto un legame forte con la città”.

Gli incontri.

Gli incontri si svolgeranno: 12 settembre, Circoscrizione 1^ – Chiesa di San Domenico al Corso; 19 settembre, Circoscrizione 2^ – Sala “Garonzi” c/o Centro Polif.le di Ponte Crencano; 26 settembre, Circoscrizione 3^ – Sala Consiliare di via Sogare, 3, quartiere Stadio; 3 ottobre,Circoscrizione 4^ – Sala “A. Benato”; 10 ottobre, Circoscrizione 5^ – Sala Consiliare di via Benedetti, 26/B; 17 ottobre, Circoscrizione 6^ – Sala conferenze del Centro Tommasoli; 24 ottobre, Circoscrizione 7^ – Sala Consiliare di piazza del Popolo, 15; 31 ottobre, Circoscrizione 8^ – Sala polifunzionale “Papa G.”.

Un percorso che attraversa tutto il territorio, offrendo a cittadini e famiglie l’occasione di vivere insieme una delle più grandi opere della letteratura universale, in un contesto intimo e partecipato. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info: Direzione Affari Generali e Decentramento – tel. 045 807 7685.