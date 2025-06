Donazione record per Angels in Run edizione 2025.

La nona edizione di Angels in Run, svoltasi lo scorso 25 maggio, si è chiusa con un risultato straordinario: 5.020 euro raccolti, una donazione record che permetterà di finanziare per intero due progetti locali di supporto a donne in uscita dalla violenza.

“Un evento sportivo con un risvolto solidale molto importante – sottolinea la vicesindaca e assessora alle Parità di genere Barbara Bissoli –, che è quello di tenere acceso un faro sulle donne vittime di violenza e di promuovere il contrasto alla violenza di genere. Una corsa solidale i cui proventi, ogni anno, vengono subito donati a enti che si occupano di recupero delle donne vittime di violenza. Ringrazio le organizzatrici per lo straordinario impegno messo in campo, che raggiunge sempre risultati significativi ad ogni edizione, trasmettendo un entusiasmo davvero contagioso”.

I progetti.

Il primo, “Dietro le quinte”, offre un percorso di supporto psicologico personalizzato a sette donne accolte nella casa rifugio della Protezione della Giovane. Il secondo, “Angels for Work”, promosso da Progetto Quid, mira a rafforzare l’autonomia professionale e finanziaria di due donne vulnerabili, attraverso incontri di orientamento e formazione individuale.

“Ogni anno ci chiediamo se riusciremo a fare meglio. E ogni anno le persone ci rispondono con una partecipazione straordinaria – dichiara Anna Marostica, organizzatrice dell’evento –. Ma non basta dire che è un problema: dobbiamo continuare a esserci con azioni concrete. La violenza contro le donne è una realtà che attraversa ogni giorno le nostre comunità. Con Angels in Run facciamo luce, rompiamo il silenzio e dimostriamo che, se coinvolte, le persone possono essere parte della soluzione e che lo sport è un ottimo motore di cambiamento”.

Promosso da Uisp Comitato Verona e inserito come evento di chiusura del programma ufficiale dell’8 marzo del Comune di Verona – La città delle donne, Angels in Run ha visto crescere ancora una volta il numero dei partecipanti e il valore dell’impatto sociale generato.