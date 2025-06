Tragico incidente sul lavoro in Veneto, nel Trevigiano: muore operaio di 60 anni.

Ancora un tragico incidente sul lavoro in Veneto: un operaio di 60 anni, di origine indiana e residente a Santa Lucia di Piave, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, venerdì 27, in un incidente sul lavoro all’interno di una ditta specializzata in prodotti per l’edilizia.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30. Secondo una prima ricostruzione, come riporta Ansa, l’uomo stava effettuando operazioni di pulizia su una vasca contenente sostanze cementizie, quando è stato travolto dal pesante contenitore. L’impatto non gli ha lasciato scampo: il decesso è avvenuto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spisal, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.