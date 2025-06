Zucchero a grande richiesta aggiunge una nuova data e diventano così nove le serate all’Arena di Verona il prossimo settembre.

Zucchero rilancia, e a grande richiesta aggiunge una nuova data, la nona, ai suoi concerti all’Arena di Verona: il 28 settembre.

Zucchero continua così a collezionare record su record all’Arena di Verona, consolidando un legame unico con uno dei palcoscenici più ambiti al mondo. Con oltre 600 mila spettatori arrivati da ogni angolo del pianeta per i suoi 54 show tenuti ad oggi nella prestigiosa cornice veneta, è stato il primo artista a esibirsi per 22 serate in un solo anno (da settembre 2016 a settembre 2017) e detiene il primato di artista con 14 concerti consecutivi (tra aprile e maggio 2022). A settembre questo rapporto speciale si rafforza ulteriormente con nove nuove date.

Con lui sul palco, a suonare i suoi più grandi successi, la fedele super band composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson(guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò(guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali.

Queste le nove date di Zucchero all’Arena di Verona (prodotte da Friends & Partners):

16 settembre – Arena di VERONA

17 settembre – Arena di VERONA

19 settembre – Arena di VERONA

20 settembre – Arena di VERONA

22 settembre – Arena di VERONA

23 settembre – Arena di VERONA

25 settembre – Arena di VERONA

26 settembre – Arena di VERONA

28 settembre – Arena di VERONA (NUOVA DATA).