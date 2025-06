La Cisl Fp di Verona segnala situazioni di degrado nei giardini di scuole e asili di Verona, nidi compresi.

La Cisl Fp Verona denuncia il “degrado nei giardini di scuole e asili della città”. “Riceviamo, ormai quasi quotidianamente, purtroppo, segnalazioni circa danneggiamenti o ritrovamenti di immondizie o bottiglie di vetro, spesso rotte, all’interno dei giardini delle scuole d’infanzia e dei nidi comunali – sostiene la Cisl Fp –. Specialmente nelle scuole che si trovano confinanti o in prossimità di giardini pubblici tale situazione è frequente e talvolta concomitante con feste o manifestazioni che vengono svolte, più o meno autorizzate, nelle piazze dei nostri quartieri”.

“Il ritrovamento al mattino di pezzi di panchine divelte dai giardini pubblici – continua la denuncia – e scagliate nei giardini delle scuole, la rottura di lampade, con dispersione di vetri o plastiche taglienti, o strutture (giochi) all’intero dell’area delle scuole da parte di persone facinorose che non hanno rispetto del bene pubblico costringe il personale, sia scolastico ma principalmente di Agec, ad intervenire, a proprio rischio, per rimuovere tavole di legno, pezzi di ferro, vetro o plastica per mettere, quando possibile, in sicurezza il sito e i bambini che vi accedono”.

“Questo lavoro, che esula dalle specifiche competenze dei lavoratori di Agec, viene svolto, da quest’ultimi per il bene dei bambini e per il mantenimento funzionale di una struttura pubblica, che viene utilizzata dai nostri figli, assumendosi rischi e oneri solo per dedizione al lavoro e per spirito di comunità. Anche le continue segnalazioni all’ufficio competente del Comune di Verona impegnano tempo e lavoro che in un momento di scarsità di personale grava pesantemente sui lavoratori”.

Le richieste del sindacato.