Amia Verona: parte in “Sesta” il nuovo servizio di raccolta rifiuti, cosa cambia

Raccolta rifiuti a Verona: dal 10 febbraio in Sesta circoscrizione il nuovo servizio Amia. Cosa cambia.

A Verona in sesta circoscrizione sta per iniziare il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti, con nuovi cassonetti con tessera o app e il porta a porta. Questo cambiamento, che ha già interessato altre zone della città, parte dal 10 febbraio e coinvolgerà circa 15 mila famiglie.

Come funziona il nuovo sistema.

Cassonetti con Tessera o App.

Nuovi contenitori per rifiuti secchi e umido, accessibili solo con una tessera magnetica o un’app dedicata, saranno posizionati in vari punti. Il contenitore per il vetro resterà invece libero.

Raccolta porta a porta.

Carta e plastica/metalli saranno raccolti direttamente a domicilio, secondo un calendario settimanale che varia per le tre zone del quartiere (Gialla, Blu, Viola). Gli orari per esporre i rifiuti saranno dalle 19 alle 21.

Perché questo cambiamento.

La città di Verona è ferma al 50% di raccolta differenziata, una delle percentuali più basse del Veneto. Smaltire troppi rifiuti indifferenziati costa sia in termini economici che ambientali. Obiettivo del Comune è raggiungere il 65% nei prossimi anni, promuovendo abitudini più sostenibili.

8 Febbraio: Ritiro dei vecchi cassonetti per carta e plastica/metalli.

10 Febbraio: Inizio della raccolta porta a porta.

Entro marzo: potenziamento del servizio di pulizia stradale, con un aumento del personale in servizio e l’aggiunta di turni pomeridiani.

Come ottenere la tessera e l’app.

Per accedere ai nuovi cassonetti, ogni famiglia deve ritirare una tessera gratuita e il bidoncino per l’umido.

La distribuzione.

Fino al 30 Marzo: All’Ecosportello temporaneo in via Zagata, 2.

Dal 1° Aprile: all’Ecosportello permanente in vicolo Volto Cittadella, 4.

È obbligatorio ritirare la tessera per evitare sanzioni, così come essere in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti (Tari).

Eventi informativi.

Per spiegare meglio il nuovo sistema, sono stati organizzati cinque incontri pubblici nel mese di febbraio. Si terranno al Centro Tommasoli e saranno anche trasmessi online per chi non può partecipare di persona.

Cosa cambierà nei condomini.

I condomini con almeno 6 unità abitative potranno richiedere gratuitamente cassonetti condominiali, che semplificano la gestione dei rifiuti e migliorano il decoro delle aree comuni.

Anche il presidente di Amia, Roberto Bechis, sottolinea come sia cruciale riequilibrare il rapporto tra ambiente, economie e raccolta rifiuti. “Ogni anno Verona produce circa 60mila tonnellate di indifferenziata, il che significa un pesante traffico di autoarticolati in movimento sulle strade verso le discariche cariche anche di rifiuti che potrebbero essere differenziati: una doppia offesa per l’ambiente”.

“C’è anche un altro aspetto da non sottovalutare – spiega Bechis – ovvero che con il nuovo sistema di raccolta si libereranno risorse economiche da impiegare anche per rafforzare i servizi di spazzamento e di pulizia stradale a tutto vantaggio di cittadine e cittadini”.