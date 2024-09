Altro maxi controllo a Veronetta, scovato un nascondiglio per la droga nei giardini

Di nuovo Veronetta nel mirino della polizia locale di Verona: maxi controllo nel quartiere, trovati due nascondigli per la droga.

Ancora Veronetta nel mirino della polizia locale di Verona, e nuovo maxi controllo da parte degli agenti del Reparto Territoriale. Ufficiali e agenti hanno identificato 78 persone tra Porta Vescovo e l’area della Santa Marta nella serata di venerdì 20.

Ben 10 persone sono state sanzionate per ubriachezza molesta, mentre quattro son state trovate in possesso di sostanze stupefacenti e verranno segnalate alla Prefettura. Dopo l’intervento di martedì in piazza Santa Toscana sono stati trovati due depositi di droga utilizzati dagli spacciatori, uno dentro un anfratto nei giardini di Alto San Nazaro e l’altro in un appartamento di Gazzo Veronese.

Sequestrati oltre 8.000 euro e un etto tra cocaina ed eroina. Le unità cinofile della polizia locale hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di un etto nascosto nella cavità di un albero. L’area è ora sotto stretta osservazione con pattuglie dedicate su richiesta dei residenti.