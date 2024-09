“Allagamenti a Veronetta? Tutte balle, quel video è di anni fa”

Il comune di Verona reagisce al video messo in rete relativo a presunti allagamenti a Veronetta: “Fake news, il video è vecchio”.

Nessun allarme allagamenti a Veronetta, il video che gira sui social è di anni fa: a dirlo chiaro e tondo è il comune di Verona. “E’ durato pochi minuti l’allagamento di alcune vie a Veronetta, che sono rimaste parzialmente sommerse dall’acqua a seguito delle abbondanti piogge cadute in brevissimo tempo, diversamente da come riportato attraverso una fake news dal profilo social che ha postato un video risalente agli anni scorsi”, riporta una nota di palazzo Barbieri.

“Dalle telecamere di sorveglianza della Centrale operativa del Comune di Verona – continua – è emersa la breve durata del fenomeno, dimostrata anche dal fatto che nessuna segnalazione da parte di cittadini e residenti è arrivata nè alla Centrale né alla polizia locale”.

I lavori in via XX Settembre.

“I lavori che andremo ad eseguire in via XX Settembre a partire dai prossimi mesi vanno proprio in questa direzione, ovvero fare in modo che scene di questo tipo non si debbano più vedere”, afferma l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari.

In via XX Settembre, infatti, si interverrà per la realizzazione del sistema filoviario e con l’occasione saranno sistemati tutti i sottoservizi che hanno bisogno di manutenzione, in primis la vecchia fognatura che ha assoluto bisogno di ammodernamento. I lavori verranno eseguiti in sinergia con Acqueveronesi e VReti, per riqualificare al contempo la sottostante rete fognaria, l’acquedotto e la linea di media tensione, mediante sostituzione di tubazioni molto vecchie e ammalorate per le quali, eventuali riparazioni, risulterebbero impossibili una volta realizzato il circuito filoviario.