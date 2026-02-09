Teatro Alcione, a San Valentino si ride con la regia “Fulminata” di Teresa Mannino.

Annagaia Marchioro, venerdì 13 febbraio, vigilia di San Valentino, sarà al Teatro Alcione di Verona con il suo ultimo spettacolo: “Fulminata”.

L’opera si presenta come un appuntamento per gli amanti del teatro brillante e della satira intelligente. A rendere l’evento ancora più prestigioso è la firma della regia, affidata alla celebre artista Teresa Mannino, la cui impronta promette di esaltare la verve comica e la profondità interpretativa della Marchioro.

Un mix di ironia e talento.

Lo spettacolo, prodotto da Savà Produzioni Creative, vede la Marchioro protagonista assoluta in una performance che esplora con ironia e vivacità i paradossi della contemporaneità. La locandina stessa, che ritrae l’attrice con un cuore sacro tra le mani e un’espressione tra lo stupito e il dissacrante, suggerisce un viaggio teatrale carico di simbolismi, ma sempre votato al coinvolgimento diretto del pubblico.